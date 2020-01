Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN : le titre chute, résultats inférieurs aux attentes Cercle Finance • 29/01/2020 à 16:47









(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 6% à la Bourse d'Amsterdam après l'annonce des résultats. Oddo indique que les revenus ajustés sont ressortis en baisse de -2,7% au 4ème trimestre contre -1,8% au 3ème trimestre à 1,39 MdE (Consensus : 1,39 MdE, Oddo BHF: 1,39 MdE). Les analystes soulignent que L'EBITDAaL ajusté -2,5% est inférieur aux attentes à 561 ME contre 575 ME attendus soit -1,6% au 4ème trimestre contre +2,9% au 3ème trimestre. ' Les guidances 2020 sont globalement en ligne avec les attentes sans vraiment faire rêver. Le groupe guide sur une stabilité voire une légère croissance de l'EBTIDAal, alors que le consensus attendait une croissance de 3% ' indique Oddo. ' KPN publie des résultats T4 en demi-teinte, inférieurs aux attentes en EBITDAal ajusté, avec des pertes d'abonnés convergents pour la 1re fois, des guidances 2020 3% en dessous du consensus. Le titre devrait souffrir. Pas vraiment d'upside au cours actuel justifiant ainsi notre opinion Neutre ' rajoute le bureau d'étude. L'objectif de cours reste fixé à 2,7 E.

Valeurs associées KONINKLIJKE KPN Euronext Amsterdam -5.53%