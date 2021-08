Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN : lancement du programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - L'opérateur de télécommunications néerlandais KPN s'est engagé lundi à racheter pour quelque 200 millions d'euros de ses propres actions, avec l'objectif de procéder à une réduction de son capital. Dans un communiqué, le groupe de Rotterdam explique que l'implantation 'réussie' de sa stratégie - conjuguée à des perspectives de génération de trésorerie sur plusieurs années - lui offre la possibilité de redistribuer des fonds à ses actionnaires. Le programme de rachats d'actions - qui avait été dévoilé le 27 juillet dernier - devrait se conclure d'ici au 30 novembre au plus tard. A 10h30, l'action KPN progressait de 0,3% alors que l'indice AEX prenait 0,4% et que l'indice sectoriel européen perdait 0,2%.

Valeurs associées KONINKLIJKE KPN Euronext Amsterdam +0.33%