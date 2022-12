Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN: l'ancien DG de Randstad va rejoindre le conseil information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 14:19









(CercleFinance.com) - KPN a annoncé vendredi la nomination de Ben Noteboom au sein de son conseil de surveillance, une décision qui prendra effet à compter de la prochaine assemblée générale, prévue en avril 2023.



Noteboom - un homme d'affaires néerlandais âgé de 64 ans - a été, entre autres, le directeur général du groupe de travail temporaire Randstad.



Il siège actuellement au sein des conseils du spécialiste du stockage d'énergie Vopak et de l'assureur Aegon, après avoir été précédemment administrateur du distributeur Ahold Delhaize et de l'éditeur d'informations professionnelles Wolters Kluwer.



Il a été choisi pour remplacer Peter Hartman, qui a décidé de démissionner à l'issue de son second mandat.



Le mandat de Ben Noteboom a été fixé à une durée de quatre ans.





