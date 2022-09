Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN: émission réussie d'obligations hybrides vertes information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - KPN a annoncé mercredi avoir placé avec succès des obligations hybrides vertes pour un montant total de 500 millions d'euros, une opération qui a été sursouscrite près de six fois.



Le groupe néerlandais de télécommunications précise que cet emprunt hybride sous format d''obligation verte, qui affiche un coupon annuel de 6% et une maturité à horizon 2027, sera coté sur le segment d'Euronext Dublin.



Avec une demande de presque trois milliards d'euros en provenance d'acteurs diversifiés du secteur de la finance, l'opération a été 'bien reçue' par les investisseurs institutionnels, souligne KPN dans un communiqué.



L'opérateur compte utiliser les fonds pour financer des projets d'investissement dans l'efficacité énergétique (modernisation de son réseau), l'économie circulaire (rallongement de la durée de vie du matériel et réduction des déchets) et les transports propres (électrification de la flotte).



Pour mémoire, KPN affiche l'ambition d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2040.



Concomitamment, le groupe a annoncé mercredi son intention de rembourser une obligation hybride de 600 millions de dollars en cours, dont la première période de 'non-call' avait été fixée à mars 2023.





