KPN: émission réussie d'obligations hybrides vertes

(CercleFinance.com) - KPN a annoncé avoir émis avec succès 500 millions d'euros sous forme d'obligations hybrides vertes afin de financer ses projets dans le développement durable et ses dossiers à impact environnemental.



L'opérateur télécoms néerlandais précise que les titres porteront un coupon annuel de 4,875%, avec une maturité de 5,25 ans, soit une échéance à horizon septembre 2029.



L'opération a attiré un carnet d'ordre de plus de 1,9 milliards d'euros.



Pour mémoire, KPN s'est fixé comme objectif de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2040.





