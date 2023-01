Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN: deux nominations proposées au conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 08:45









(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms néerlandais KPN annonce la nomination de Frank Heemskerk comme membre de son conseil de surveillance pour un mandat de quatre ans, à compter de l'assemblée générale des actionnaires (AG) du 12 avril 2023.



Frank Heemskerk est actuellement secrétaire général de la Table ronde européenne pour l'industrie à Bruxelles. Il a été, entre autres, administrateur de la Banque mondiale à Washington (2013-2018) et a occupé divers postes chez ABN AMRO.



Par ailleurs, le conseil de surveillance de KPN propose de reconduire Jolande Sap en tant que membre pour un troisième mandat de deux ans, nomination qui prendra également effet suite à l'AG d'avril prochain.





Valeurs associées KONINKL KPN Euronext Amsterdam -0.03%