KPN: deux nominations au sein du directoire

(CercleFinance.com) - L'opérateur de télécommunications néerlandais KPN a annoncé lundi l'entrée de deux nouveaux cadres dirigeants au sein de son directoire.



Agé de 42 ans, Wouter Stammeijer - qui était jusqu'ici directeur de la stratégie - a été nommé directeur de la technologie et du numérique en remplacement de Babak Fouladi, qui a décidé de démissionner afin de se rapprocher de sa famille à Londres.



Agée de 46 ans, Chantal Vergouw va prendre de son côté la direction des marchés professionnels (B2B), après avoir été pendant sept ans la directrice financière de l'assureur néerlandais Interpolis.



Suite à cette nomination, elle va quitter le conseil de surveillance de KPN, au sein duquel elle siégeait depuis l'an dernier.



Elle remplacera Marieke Snoep, qui va prendre la tête de l'activité de services aux particuliers (B2C) suite au départ de Jean-Pascal van Overbeke, qui va quitter le groupe pour des raisons personnelles tout en conservant des fonctions de consultant jusqu'en 2024.





Valeurs associées KONINKL KPN Euronext Amsterdam +0.34%