KPN: bénéfice net en hausse de 9,7% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - KPN publie un chiffre d'affaires ajusté de 1,33 milliard d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de 1,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



Cette hausse est notamment soutenue par les segments Business et Consumer Mobile, précise la société.



Toujours par rapport au 1er trimestre du précédent exercice, l'EBITDAaL a marqué un recul de 1,6%, pour s'établir à 584 millions d'euros, tandis que l'EBIT a progressé de 8,6%, à 316 millions d'euros.



KPN enregistre finalement un bénéfice net de 196 millions d'euros au 1er trimestre, en hausse de 9,7%.



' Nous avons bien progressé avec notre stratégie Accelerate to Grow au cours des deux dernières années. Au premier trimestre, nous avons continué avec la solide exécution de notre stratégie ambitieuse', souligne Joost Farwerck, le directeur général.



Dans ce contexte, KPN confirme ses objectifs 2023, à savoir un EBITDAaL ajusté de 2,41 milliards d'euros (il était de 2,40 milliards d'euros en 2022) et des Capex de 1,2 milliard d'euros (comme en 2022).





