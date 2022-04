Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN: bénéfice en hausse grâce à la maîtrise des coûts information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 11:41









(CercleFinance.com) - KPN a annoncé vendredi un résultat opérationnel en hausse et légèrement meilleur que prévu au titre du premier trimestre, essentiellement sous l'effet d'une baisse de ses dépenses d'investissements et de la bonne maîtrise de ses coûts.



L'opérateur télécoms néerlandais a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice opérationnel dit 'Ebitda AL' en hausse de 4,5% par rapport au même trimestre de 2021, à 593 millions d'euros.



Son chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 1,6% à 1,3 milliard d'euros.



Dans son communiqué, KPN dit maintenir sa prévision d'un Ebitda AL annuel de l'ordre de 2,4 milliards d'euros, sur la base d'investissements en léger repli à 1,2 milliard d'euros.



Le groupe ajoute qu'il compte verser un dividende de 14,3 centimes d'euro au titre de l'exercice en cours, contre 13,6 cents l'an dernier, une progression que les analystes d'AlphaValue ne jugent toutefois pas suffisante pour absorber le niveau élevé de l'inflation à l'heure actuelle.



A la Bourse d'Amsterdam, le titre KPN grappillait 0,1% vendredi en fin de matinée suite à la publication de ces chiffres.





Valeurs associées KONINKL KPN Euronext Amsterdam +0.12%