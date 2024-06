Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KPN: accord avec ABP pour créer une TowerCo information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - KPN indique avoir signé avec le fonds de pension néerlandais ABP un accord pour créer une nouvelle société de tours de télécommunications (TowerCo), pour 'optimiser la valeur de ses actifs d'infrastructure passifs et préserver une flexibilité stratégique'.



Cette TowerCo détiendra les actifs d'infrastructure mobiles passifs de KPN, ainsi que ceux de NOVEC et OTC (entreprises contrôlées par TenneT et ABP respectivement), soit un portefeuille d'environ 3.800 sites aux Pays-Bas.



La TowerCo a reçu un engagement sur mesure pour les 10 prochaines années de la part de KPN, et selon un accord-cadre de services de long terme, l'opérateur télécoms néerlandais en restera un locataire pour une période initiale de 20 ans.





