KPMG chiffre les pertes liées au Covid-19 des clubs de foot européens

Les revenus de la radiodiffusion ont également diminué pour tous ces champions, les performances en Ligue des Champions ayant joué un grand rôle : ainsi, les finalistes, le Bayern München et le Paris Saint-Germain, n'ont enregistré qu'une baisse de 4 % de leurs revenus télévisuels, tandis que la baisse de 63 % des droits télévisuels de Porto était principalement la conséquence de leur sortie précoce en tours de qualification, précise KPMG.

(AOF) - L'épidémie de Covid-19 a fortement amputé les revenus des clubs de football européens, a déploré KPMG dans un récent rapport. Les recettes d'exploitation (nettes des recettes de transfert) ont ainsi diminué pour tous les champions des 6 grands championnats analysés dans le rapport. Malgré une baisse de 8% de ses revenus, le Real Madrid s'en sort le mieux avec le revenu global le plus élevé, soit 681,2 millions d'euros. Le Bayern München et Liverpool ont eux aussi limité la casse, principalement en raison de leur capacité à augmenter leurs revenus commerciaux.

