KPMG Canada confirme un incident informatique et un accès non autorisé à certains documents fiscaux de ses clients

KPMG Canada a confirmé mercredi qu'un tiers avait accédé sans autorisation à certains documents fiscaux de clients à la suite d'un incident de cybersécurité.

Le cabinet n'a pas précisé combien de clients étaient concernés, combien de fichiers avaient été compromis ni comment cette violation s'était produite.

KPMG a sécurisé ses systèmes et contacte actuellement les clients concernés, a déclaré la porte-parole Sonja Cloutier-Bosworth.

« Nous sommes convaincus d’avoir protégé les informations de nos clients et, d’après notre surveillance continue, les informations concernées par cet incident ne sont pas disponibles en ligne ni utilisées à mauvais escient à quelque fin que ce soit », a déclaré Sonja Cloutier-Bosworth.

C’est le Globe and Mail qui a été le premier à relayer cette information plus tôt dans la journée.

Cet incident survient dans un contexte de cyberrisques accrus pour les cabinets de services professionnels et les sociétés financières qui détiennent des informations sensibles sur leurs clients. Des attaques récentes ont visé des cabinets d’avocats, des sociétés de capital-investissement et d’autres entreprises financières.