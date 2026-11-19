KPMG Canada a confirmé mercredi qu'un tiers avait accédé sans autorisation à certains documents fiscaux de clients à la suite d'un incident de cybersécurité.
Le cabinet n'a pas précisé combien de clients étaient concernés, combien de fichiers avaient été compromis ni comment cette violation s'était produite.
KPMG a sécurisé ses systèmes et contacte actuellement les clients concernés, a déclaré la porte-parole Sonja Cloutier-Bosworth.
« Nous sommes convaincus d’avoir protégé les informations de nos clients et, d’après notre surveillance continue, les informations concernées par cet incident ne sont pas disponibles en ligne ni utilisées à mauvais escient à quelque fin que ce soit », a déclaré Sonja Cloutier-Bosworth.
C’est le Globe and Mail qui a été le premier à relayer cette information plus tôt dans la journée.
Cet incident survient dans un contexte de cyberrisques accrus pour les cabinets de services professionnels et les sociétés financières qui détiennent des informations sensibles sur leurs clients. Des attaques récentes ont visé des cabinets d’avocats, des sociétés de capital-investissement et d’autres entreprises financières.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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