Deux Italiens ont été tués jeudi dans une attaque de drones iraniens au Koweït, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, précisant que les victimes étaient des employés de la filiale italienne du groupe allemand de défense Rheinmetall RHMG.DE .

Il s'agit de la deuxième attaque ce mois-ci attribuée à l'Iran contre le Koweït, allié des États-Unis.

L e porte-parole des forces armées iraniennes, Abolfazl Shekarchi, a démenti toute attaque contre le territoire koweïtien ou dans la région, selon des propos rapportés par les médias officiels iraniens.

À Rome, le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré au Sénat que les deux employés tués travaillaient dans un poste de surveillance de la défense anti-aérienne au Koweït lorsque ce dernier a été pris pour cible par des drones iraniens.

"A la suite d'une puissante explosion, nos deux compatriotes, selon les informations en provenance du Koweït, ont trouvé la mort. Deux autres personnes ont été blessées: un ressortissant pakistanais et un capitaine de l'armée koweïtienne", a dit Antonio Tajani.

Le ministère koweïtien de la Défense a confirmé que deux Italiens avaient succombé à leurs blessures. Il avait initialement signalé que quatre personnes avaient été blessées par la chute de débris lorsqu'une "installation vitale" avait été prise pour cible dans une attaque qu'il a attribuée à l'Iran.

Les deux autres blessés sont un Koweïtien et un Pakistanais, a-t-il dit.

Rheinmetall a refusé de s'exprimer sur cet incident.

(Yomna Ehab, Elwely Elwelly et Angelo Amante; version française Bertrand Boucey)