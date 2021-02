KORIAN : Virginie Masurel a été nommée directrice de la responsabilité sociale et environnementale

(AOF) - Depuis le 1er février dernier, Virginie Masurel est directrice de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) de Korian. Elle rapporte dans ce rôle à Rémi Boyer, directeur ressources humaines et RSE groupe et membre du comité de direction générale du groupe. Virginie Masurel occupait auparavant le poste de directrice audit et contrôle interne du groupe.

Virginie Masurel débute sa carrière en 1998 chez KPMG où elle effectue des missions d'audit et de conseil, dont deux ans au bureau de New-York. En 2014, elle intègre le groupe SAUR en tant que directrice de l'audit puis rejoint Korian en septembre 2016 en tant que directrice audit et contrôle Interne groupe.

Virginie Masurel est diplômée d'un master de sciences de gestion et d'un master spécialisé de gestion financière et fiscalité de la Sorbonne. Elle est également expert comptable et commissaire aux comptes diplômée.

