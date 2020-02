KORIAN va investir dans la start-up Move in Med pour développer les parcours de soins coordonnés

(AOF) - Korian est en négociation exclusive avec les deux fondatrices de Move In Med pour une prise de participation majoritaire dans le capital de la start-up, spécialisée dans le développement de services, et d'outils numériques (e-santé) pour améliorer le parcours de patients atteints de maladies chroniques. Les détails financiers du deal n'ont pas été dévoilés. Créée en 2016 par Sylvie Boichot et Sophie Gendrault, deux scientifiques spécialisées dans le conseil en innovation technologique et les parcours de soins coordonnés, Move In Med compte aujourd'hui 18 collaborateurs.

Déjà près de 50 structures publiques, privées, institutionnelles et associatives utilisent les services de Move In Med.

