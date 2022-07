Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: un chiffre d'affaires de 2224 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 15:48









(CercleFinance.com) - Korian a publié ses résultats pour le premier semestre 2022.



Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 2 224 millions d'euros (+5.3% de croissance organique contre 6,4 % au premier semestre 2021). La marge EBITBDA est de 12,7 % contre 13,1 % au premier semestre 2021, les liquidités sont de 1,4 milliard d'euros. Flux de trésorerie : 81.5millions, contre 16,2 millions au premier semestre 2021.



Le groupe Korian prévoit une croissance autour de 6 % et une marge EBITBDA stable sur l'année.







