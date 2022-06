Korian: succès du plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 09:23

(CercleFinance.com) - Korian annonce le succès de son premier plan d'actionnariat salarié ouvert à ses collaborateurs dans les sept pays du groupe (France, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni).



Ce sont plus de 9.250 collaborateurs, soit 15% des personnes éligibles, qui ont participé à l'offre, à un prix par action de 14,25 euros. En France, l'opération a fait l'objet d'une souscription de près de 24%, soit plus de 5.600 collaborateurs français éligibles.



Ce plan baptisé KORUS a été conçu pour renforcer l'engagement de tous les collaborateurs du groupe de prise en charge de la dépendance et les associer plus étroitement au projet d'entreprise, en proposant des conditions préférentielles.



Le 21 juillet prochain, Korian procèdera à la livraison ou au transfert de 2.798.231 actions aux bénéficiaires de KORUS (via le FCPE dédié ou directement pour les participants en Italie), représentant 2,65% du capital social et des droits de vote.