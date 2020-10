Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : retombe sur 26,5E, re-test du plancher des 26,2E ? Cercle Finance • 12/10/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Korian s'enfonce de nouveau vers 26,5E, tutoyant son plancher des 26,2E du 8 octobre (et du 16 avril) cinq jours après l'annonce du lancement d'une augmentation de capital de 400 millions d'euros, visant d'abord à financer le prix d'acquisition d'Inicea. Korian s'expose à un retracement du plancher annuel des 26,12E du 17 mars

