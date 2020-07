Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : résultat net part du Groupe de 20,3 ME Cercle Finance • 30/07/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a progressé de 4,4% à 934,9 millions d'euros sur le deuxième trimestre 2020, avec une croissance organique en recul de -1,6%. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 s'élève ainsi à 1 876,5 millions d'euros, en progression de 6,2%. L'EBITDA du 1er semestre 2020 s'est élevé à 227,4 millions d'euros, impacté à hauteur de 60 millions d'euros par les différents effets de la Covid-19. Le résultat opérationnel courant s'élève à 121,2 millions d'euros, soit 6,5% du chiffre d'affaires, contre 9,2 % au 1er semestre 2019. Le résultat net (part du Groupe) atteint 20,3 millions d'euros.

