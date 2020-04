Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : report de l'assemblée générale Cercle Finance • 03/04/2020 à 08:13









(CercleFinance.com) - Compte tenu de la pandémie de Covid-19, Korian indique que son conseil d'administration a décidé de reporter au 22 juin l'assemblée générale initialement prévue le 28 mai. L'ordre du jour et les modalités de tenue seront communiqués dans les délais légaux.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -0.59%