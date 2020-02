Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : renforcement de la présence aux Pays-Bas Cercle Finance • 07/02/2020 à 09:30









(CercleFinance.com) - Le groupe de prise en charge de la dépendance Korian fait part de l'acquisition, aux Pays-Bas, d'un ensemble de neuf sites (trois existants et six en cours de développement, soit un total de 250 lits et appartements d'ici 2021) auprès de Het Gouden Hart. Il a également conclu un accord avec Ontzorgd Wonen portant sur le rachat de cinq établissements représentant 240 unités. Des négociations exclusives sont en cours pour l'acquisition de sept établissements supplémentaires, représentant 240 lits/appartements. Avec les différentes acquisitions réalisées d'une part et les projets en cours de développement d'autre part, le réseau Korian aux Pays-Bas comptera d'ici 2021, 50 établissements et résidences pour un total d'environ 1.300 lits.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -0.42%