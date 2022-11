Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : rechute sous les 10E, surveiller 9,64E information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 16:56









(CercleFinance.com) - La contagion d'Orpea frappe de nouveau Kotian qui rechute sous les 10E: surveiller 9,64E, c'est à dire le support des 12/10 et 3/11.

Tant que ce palier est préservé, la possibilité d'une tête/épaules inversée subsiste : elle serait validée par le franchissement d'une 'ligne de cou' située à 11E, avec 13,75E en ligne de mire.





Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -5.79%