(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une chaude alerte à la baisse jusque vers 6,96E (au plus bas depuis le 25 avril, à l'issue d'une série de 12 séances de repli d'affilée), Korian rebondit de +6% vers 7,54E, ce qui valide un 'bear trap'... mais pas une inversion de la tendance car il faudrait pour cela effacer la résistance des 7,60E du 6 mars dernier.





Valeurs associées KORIAN Euronext Paris +5.55%