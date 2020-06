Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : réalise avec succès un placement de 173 ME Cercle Finance • 19/06/2020 à 08:11









(CercleFinance.com) - Korian annonce aujourd'hui le succès de son premier Sustainability Linked Euro PP d'un montant de 173 millions d'euros à 8 ans. Korian a décidé de lier une partie de ses financements long terme à l'atteinte effective de trois des principaux engagements pris par le Groupe à horizon 2023 : le déploiement de la certification ISO 9001 sur l'ensemble de son réseau d'établissements européens, le doublement de la part de ses employés en formation qualifiante, la réduction des émissions directes et indirectes de CO2. Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront utilisés pour les besoins de financement généraux de l'entreprise. ' Cette émission, souscrite par des investisseurs institutionnels de renom, permet au groupe Korian d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en poursuivant la diversification de ses sources de financement ' indique le groupe.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris +1.45%