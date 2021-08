Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : pullback sous 32,4E information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 10:28









(CercleFinance.com) - Korian amorce son pullback sous 32,4E et pourrait redescendre fermer le 'gap' des 31,38E du 20 août avant de retrouver du soutien avec l'oblique ascendante moyen terme (elle trouve son origine vers 27,5E le 30/11/2020) qui gravite vers 30,5E

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -0.68%