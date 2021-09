Korian : projet de transformation en société européenne

(AOF) - Le conseil d’administration de Korian propose un projet de transformation de la forme juridique de la société holding du groupe en société européenne (Societas Europaea). Au cours des 5 dernières années, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a fortement développé ses activités à l’échelle européenne et est désormais présent dans 7 pays dont 6 sont membres de l’Union Européenne.

" Cette forme d'entreprise permettra à Korian de bénéficier d'un statut juridique en cohérence avec ses valeurs et sa culture et avec sa réalité économique, et de consolider les actions engagées à l'échelle européenne, en matière de gouvernance, de dialogue social, de politique de formation et de développement des compétences et de relations avec les parties prenantes ", a expliqué Korian.

Korian restera régi par la législation française et coté sur le marché réglementé Euronext Paris. Ce changement de forme sociale sera sans incidence sur la gouvernance, les activités, le régime fiscal et le siège social de Korian. Il n'y aura également pas d'incidence pour les salariés et les actionnaires de la société.

Le projet de transformation sera soumis aux actionnaires lors de l'assemblée générale mixte de Korian qui se tiendra le 2 juin 2022.

