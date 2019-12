Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : prise de participation de 70% dans Omedys Cercle Finance • 17/12/2019 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le groupe Korian annonce ce soir avoir pris une participation de 70% dans le capital d'Omedys. Omedys est spécialisée dans la télémédecine. Dans le cadre de cette prise de participation, Korian souhaite déployer des services de téléconsultation de proximité sur l'ensemble du territoire français à partir de 2020. 'Ces services permettront à la fois de répondre aux besoins des résidents et des équipes du réseau d'établissements Korian et de contribuer à la continuité des soins dans les bassins de vie ruraux, en soutien ou en relais des médecins traitants', indique Korian.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -0.94%