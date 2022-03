Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: premier plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Le groupe de prise en charge de la dépendance Korian annonce le lancement de KORUS 2022, son premier plan d'actionnariat salarié au profit de l'ensemble de ses collaborateurs en France et dans d'autres pays européens.



Le nombre d'actions pouvant être souscrites et/ou acquises par les salariés est plafonné à 2,5% du capital social. L'offre sera réalisée par le biais d'une cession d'actions et/ou d'une augmentation de capital réservées aux adhérents des plans d'épargne du groupe.



La période de réservation devrait se dérouler du 5 au 23 mai. Les dates de la période participation/rétractation seront arrêtées par la directrice générale agissant sur délégation du conseil d'administration, prévue le 24 juin, de même que le prix de l'offre.





