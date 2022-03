Korian : premier plan d'actionnariat salarié

(AOF) - Korian annonce le lancement de Korus 2022, son premier plan d'actionnariat salarié au profit de l'ensemble de ses collaborateurs en France, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni.

"Korus 2022 est une nouvelle étape de la politique de ressources humaines de Korian, qui offrira à chaque salarié la possibilité de bénéficier en tant qu'actionnaire des ambitieux projets de transformation et d'innovation portés par le groupe et de sa croissance future dont l'objectif est d'améliorer le quotidien des personnes âgées et fragiles, et de les accompagner quelques soient leurs besoins", a indiqué l'opérateur de maisons de retraite.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil et soins aux séniors, avec 91387 lits et plus de 1000 établissements, diversifié dans le médical et l'aide à domicile ;

- Chiffre d'affaires de 3,9Mds€ réalisé sur 3 métiers : les soins de longue durée pour 68 %, la santé pour 20 % et les soins et aide à domicile pour 12 %;

- Revenus tirés de la France pour 49 %, de l’Allemagne pour 27 %, d'Italie pour 11 % et de la Belgique pour 14 %, le groupe étant leader chacun de ces marchés ;

- Modèle d'affaires multi-local et partenarial, avec une offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’etre promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), le taux de détention d’immobilier étant en hausse constante, à 24 % pour une valeur de 2,7 Mds€ ;

- Capital contrôlé par les mutuelles (Prédica avec 24,32 %, Malakoff Humanis avec 7,66 % et PSP avec 6,51 %), Jean-Pierre Duprieu présidant le conseil d'administration de 11 membres et Sophie Boissard étant à la direction générale ;

- Situation financière maîtrisée avec un levier de la dette de 3 fois, un ratio LTV de 55 %, une forte génération d’autofinancement et 1,8 Md€ de disponibilités face à 3,67 Mds€.

Enjeux

- Stratégie 2024 : croissance annuelle de 10 % du chiffre d’affaires hors acquisitions / montée en puissance de l’activité santé (objectif de 30 % des revenus) /ouverture de 3 000 lits par an / d’ici 2023, montée de la valeur du patrimoine immobilier à 4 Mds€ ;

- Stratégie d'innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » : industrialisation des bâtiments avec le système BIM / efficacité opérationnelle et échanges des résidents avec leur entourage / au service des résidents : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-up, partenariats avec universités ou CEA, Fondation pour le bien-vieillir, laboratoire d'innovation doté de 2 M€... ;

- Stratégie environnementale fondée sur 15 objectifs ESG : réduction de 40 % des émissions de CO2 d’ici 2030 (vs 2018) / réduction de 5 % des déchets d’ici 2023 / charte d’engagement ESG avec 12 fournisseurs intervenant dans la rénovation / lancements de plusieurs emprunts « verts » ou « sociaux » ;

- Historique d’intégration rentable des acquisitions – Inicea, Berkley Care et Ita en 2021 ;

- Fortes barrières à l’entrée : investissements immobiliers, coûts salariaux et contraintes réglementaires croissantes.

Défis

- Livraison de 11 500 lits neufs d’ici 2025 ;

- A fin septembre 2021, hausse de 12,6 % du chiffre d’affaires ;

- Objectif 2022 de chiffre d’affaires supérieur à 4,5 Mds€, d’une marge opérationnelle de 15,5 % et d’un autofinancement libre de 300 M€.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.