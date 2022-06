Korian, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du mercredi 8 juin 2022

(AOF) - Korian (-9,51% à 16,94 euros)

Trente plaintes de familles ont été déposées dans plusieurs régions par l'avocate Sarah Saldmann contre Korian, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Ces informations, initialement rapportées par le Parisien, ont été confirmées par la suite par l'avocate. " A aucun moment Maître Sarah Saldmann n'a pris attache avec Korian France pour formaliser les réclamations de ses clients et ainsi faire valoir leurs intérêts ", a réagi le groupe, " en l'état, Korian ignore tout du contenu de ces plaintes et ne peut donc faire aucun commentaire "." Toutes les situations graves portées à notre connaissance sont traitées et systématiquement déclarées aux autorités ", a ajouté Korian.

