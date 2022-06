Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: pénalisé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 11:53









(CercleFinance.com) - Korian recule de plus de 3% sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 35 à 20 euros, dans une note plus globale sur le secteur de la prise en charge de la dépendance.



Le bureau d'études met en avant une plainte provenant de familles de résidents qui 'met maintenant directement en cause Korian et maintient le secteur sous pression'. 'Le risque d'éthique des affaires pourrait franchir une étape', prévient-il.





Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -4.43%