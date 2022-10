Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: ouvre une nouvelle clinique en Seine-Saint-Denis information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 10:04









(CercleFinance.com) - Korian annonce ainsi l'ouverture d'une clinique de 166 lits regroupant quatre spécialités et deux centres ambulatoires d'une capacité d'environ 1 000 séances par mois à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis).



Cette clinique et toutes les autres du réseau Korian en France seront désormais exploitées sous la marque Inicea qui regroupera les trois pôles d'activité de la santé en France, à savoir les soins de suite, soins de santé mentaleet soins ambulatoires.



Construite avec Icade, la clinique de Livry-Gargan est la deuxième plus grande des cliniques de soins de suite de Korian en France.



Elle emploiera plus de 200 personnes en Seine Saint Denis et travaillera en collaboration avec l'hôpital GHI Le Raincy-Montfermeil.



Selon Korian, la santé pourrait représenter 30 % du chiffre d'affaires du Groupe dès 2025.







