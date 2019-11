KORIAN ouvre la clinique Estela à Toulouse

(AOF) - Korian a annoncé mardi soir l'ouverture de la clinique Estela, située au sein de l'Oncopole de Toulouse. Ce nouveau pôle de santé propose une offre en soins de suite et de réadaptation (SSR) oncologiques et gériatriques. La clinique dispose de 95 lits en hospitalisation complète et intègre un hôpital de jour de 15 places. Cet établissement remplace la clinique Val des Cygnes (Labarthe-sur-Lèze), qui a donc fermé ses portes.