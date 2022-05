Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: ouverture d'un nouveau concept de résidence senior information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 15:57









(CercleFinance.com) - Korian a ouvert lundi un nouveau concept de lieu de vie pour seniors baptisé 'Casa Barbara' à Levallois-Perret , mêlant culture, gastronomie et loisirs.



L'exploitant de maisons de retraite - qui dit vouloir proposer de nouvelles solutions alors que le secteur traverse une grave crise - s'est associé à Serge et Jérémie Trigano (Club Med, Mama Shelter) afin de 'casser les codes' de l'univers des résidences à destination des baby-boomers.



La 'Casa Barbara' se distingue par la présence au sein des lieux d'un couple d'hôte, mais aussi de leurs enfants et de leur chien, disposant d'une expérience de 20 ans dans l'hôtellerie et dans les Club Med.



Korian explique que les habitants peuvent compter sur eux pour les aspects pratiques, comme réserver une exposition ou faire intervenir quelqu'un dans leur appartement, mais surtout de pas se sentir seuls.



Côté restaurant, une table composée par le chef Pierre Gagnaire propose un 'plat cocotte' le mercredi, un apéro- dinatoire le jeudi et un brunch le dimanche.



A terme, Korian explique qu'un réseau de maisons 'Casa Barbara' pourrait voir le jour à travers toute la France, voire à l'étranger.





