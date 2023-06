Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: nouvelle dénomination sociale et société à mission information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 14:48









(CercleFinance.com) - Korian annonce une série de décisions prises par son AG annuelle des actionnaires, dont l'adoption de 'Clariane' comme nouvelle dénomination pour la société européenne, structure de tête du groupe de prise en charge de la dépendance.



L'AG a aussi approuvé l'adoption de la qualité de société à mission, qui s'accompagne de cinq engagements 'autour des thèmes de la considération, de l'équité, de l'innovation, de la proximité et de la durabilité'.



Un comité de mission, composé de représentants de patients et résidents, de salariés et de personnalités qualifiées, sera constitué pour suivre l'exécution de la mission et la mise en oeuvre des initiatives prises par le groupe dans ce cadre.





