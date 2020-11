KORIAN : nouvelle clinique spécialisée en réhabilitation respiratoire

(AOF) - Korian annonce l'ouverture de la clinique du Souffle Le Pontet, un établissement de soins de suite et de réadapation spécialisé dans le traitement des maladies respiratoires. Située au cœur de la commune de Plateau d'Hauteville (Ain), à une heure de Lyon, cette nouvelle clinique est née du regroupement de la clinique Le Modern et de la clinique Clair Soleil, dans un site de 5 200 mètres carrés. Elle comporte 85 lits d'hospitalisation complète et un hôpital de jour.

" La clinique Le Pontet contribue à faire de Korian un acteur majeur en SSR spécialisés dans les affections de l'appareil respiratoire. Le groupe compte ainsi six cliniques dédiées à ce type de pathologies. Trois autres services spécialisés en SSR pneumologiques ouvriront également d'ici 2022 ", a commenté Nicolas Mérigot, directeur général de Korian France.

AOF - EN SAVOIR PLUS