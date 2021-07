Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : négociations autour de la vente de 32 établissements Cercle Finance • 02/07/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Korian annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec Colisée et Vivalto Vie pour la vente de 32 établissements de soins répartis à travers dix régions françaises. Dans ce cadre, Colisée pourrait faire l'acquisition de 21 maisons de repos représentant un chiffre d'affaires annuel cumulé de 49 ME en 2020, tandis que Vivalto Vie s'intéresserait aux 11 autres qui ont généré 36 ME d'activité en 2020. Korian précise que les acheteurs potentiels ont été sélectionnés ' via un processus exigeant ' et en fonction de leur engagement à maintenir une haute qualité de soins, et des garanties d'emploi envers les salariés de tous les sites. Korian poursuit par ailleurs la transformation de son réseau d'EHPAD : entre projets de déménagement, rénovation et extension (24 sites) et projets de modernisation (90 sites), près de 46% du réseau doit être impacté par ce plan d'ici à 2024.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -2.08%