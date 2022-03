Korian: le groupe s'explique, le titre rebondit information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 10:07

(CercleFinance.com) - Korian a apporté mercredi un certain nombre de précisions suite à la diffusion, hier soir sur France 2, d'un reportage de l'émission 'Cash Investigation' consacré aux EHPAD, une annonce qui lui permet de rebondir en Bourse ce matin.



Dans un communiqué publié ce matin, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance dénonce des allégations 'trompeuses' ou 'inexactes' formulées à l'encontre de son activité de maisons de retraite en France et condamne le recours à des procédés qu'il juge 'déloyaux' et 'irresponsables'.



Le magazine d'enquête de France 2 a proposé hier une investigation de plus d'un an et demi ayant trait aux politiques commerciales et fiscales des grands groupes du secteur, dont Korian, dans laquelle il apparaît que les bénéfices y sont souvent maximisés au détriment du bien-être des résidents et des conditions de travail.



D'après Korian, ces allégations sont principalement fondées sur les dires de deux anciens salariés, dont un ancien directeur d'établissement aujourd'hui en contentieux avec l'entreprise.



Le groupe note par ailleurs que les faits et documents auxquels l'émission se réfère porte sur une période ancienne, antérieure à 2016 ou à 2017, pour les plus récents.



'Ils ne correspondent en rien aux méthodes ou à l'organisation actuelle du groupe Korian, profondément remaniée depuis 2016', souligne-t-il.



Concernant la séquence en caméra cachée tournée en septembre 2020 par une journaliste qui s'est fait recruter dans une maison de retraite en qualité d'auxiliaire de vie pendant une durée de trois jours, Korian indique que son recrutement s'est fait sur la foi d'un CV faisant état d'une expérience de trois ans comme auxiliaire de vie à domicile auprès de personnes âgées.



Le groupe explique que cet établissement connaissait alors une pénurie temporaire de personnel, compte tenu du déclenchement de la seconde vague de Covid, alors que sa directrice était décédée quelques semaines auparavant.



L'exercice de communication semblait plutôt réussi puisque l'action Korian rebondissait de plus de 7% mercredi matin à la Bourse de Paris, même si le titre accuse encore un repli de plus de 35% depuis le début de l'année.