Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: le développement du réseau 'Petits-fils' se poursuit information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - Korian a annoncé mardi la poursuite du développement de son offre de solutions de maintien à domicile des personnes âgées, avec l'ouverture d'une 250ème agence 'Petits-fils' en France.



Avec l'ouverture prochaine de cette nouvelle agence de son réseau d'aide à domicile à Mâcon, le groupe a désormais multiplié par quatre la taille du réseau depuis l'acquisition de 'Petits-fils', en 2018.



A l'époque, le réseau de services à la personne ne comptait qu'une cinquantaine de succursales.



Korian dépasse ainsi largement les objectifs qui avaient été dévoilés lors de sa journée d'investisseurs de 2019, qui visait l'ouverture de 200 agences à horizon 2023.



Dans un communiqué, la société justifie la croissance rapide de sa filiale par une demande forte, avec une progression de 20% du nombre de personnes de plus de 65 ans attendue en Europe d'ici 2030.



Ce phénomène s'accompagne, selon lui d'une volonté claire de la majorité des personnes âgées de privilégier le maintien à domicile.



Une récente étude a mis en lumière un taux de satisfaction client de 97% au sein du réseau, ainsi qu'une attractivité en tant qu'employeur, puisque neuf auxiliaires de vie sur 10 se disent satisfaits de leurs conditions de travail, ce qui se traduit par un taux d'absentéisme à 4,5%.





Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -0.92%