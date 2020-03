Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : lancement d'une émission d'OCEANE Cercle Finance • 03/03/2020 à 11:38









(CercleFinance.com) - Korian annonce le lancement d'une émission d'OCEANE à échéance 2027 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros, obligations dont le règlement-livraison est prévu le 6 mars prochain. Elles seront émises au pair et leur valeur nominale unitaire fera ressortir une prime de conversion de 55% par rapport au cours de référence de l'action. Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel entre 0,125% et 0,875%, payable annuellement le 6 mars. Le produit net de l'émission a pour objet de financer les besoins généraux du groupe et sa croissance, incluant des investissements immobiliers et des acquisitions, y compris le refinancement des acquisitions réalisées au cours du premier trimestre.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris +1.27%