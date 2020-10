Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : lancement d'une augmentation de capital Cercle Finance • 08/10/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Korian annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS des actionnaires pour un montant d'environ 400 millions d'euros, visant d'abord à financer le prix d'acquisition d'Inicea et rembourser l'endettement de celui-ci. Predica et Holding Malakoff Humanis, les deux principaux actionnaires, se sont engagés à souscrire à l'opération à hauteur de la totalité de leur quote-part dans le capital, soit un montant global d'environ 128 millions d'euros (environ 32% du montant total de l'émission). L'opération prévoit l'émission de quatre actions nouvelles pour 15 existantes et un prix de souscription de 18,10 euros par action nouvelle. La période de souscription se déroulera du 14 au 26 octobre inclus et celle de cotation des DPS, du 12 au 22 octobre inclus.

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris +0.97%