Korian : lancement d’un programme de rachat d’actions à impact ESG

(AOF) - Korian a annoncé jeudi soir le lancement d'un programme de rachat d'actions à impact ESG pour un montant maximum de 50 millions d'euros, dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée générale mixte du 27 mai dernier. La période de rachat débutera le 10 décembre 2021 et s’achèvera le 27 novembre 2022 au plus tard. « Ce programme s'inscrit dans le cadre de la politique d'allocation du capital de Korian destinée à financer une croissance rentable et à créer de la valeur durable pour toutes les parties prenantes », a indiqué le spécialiste de la prise en charge de la dépendance.