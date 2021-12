Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian : lance un programme de rachat d'actions à impact ESG information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - Korian annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions à impact ESG pour un montant maximum de 50 millions d'euros. La période de rachat débutera le 10 décembre 2021 et s'achèvera le 27 novembre 2022 au plus tard. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la politique d'allocation du capital de Korian destinée à financer une croissance rentable et à créer de la valeur durable pour toutes les parties prenantes. ' Les actions acquises seront affectées dans le cadre des objectifs fixés dans le descriptif du programme de rachat d'actions, avec comme priorité, les programmes d'actionnariat salarié et plans d'attribution gratuite d'actions de performance ', indique Korian. De plus, ' l'essentiel de la surperformance réalisée sera alloué aux projets que mène la Fondation Korian en faveur de la promotion du métier de soignant, de l'inclusion et de l'insertion professionnelle des jeunes '.

