Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: la cassure des 20E en clôture serait très alarmante information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 12:40









(CercleFinance.com) - Korian effectue une incursion vers 19,2E, s'enfonçant de -4% sous le support majeur long terme des 20E, testé à plusieurs reprises notamment le 8/02/2018 puis le 12/02/2016.

La cassure des 20E en clôture serait très alarmante, elle libèrerait un potentiel de repli de -20%, en direction du 'gap' des 16E du 22/08/2013, puis des 15E (zénith de mi-mai 2013).





Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -10.65%