(CercleFinance.com) - Après Orpéa, c'est au tour de Korian d'être visé par une 'enquête' (de France-TV) et la cassure des 19E est techniquement de très mauvais augure puisque cela libère un potentiel de repli vers 16E, un 'gap' qui remonte à septembre 2013... et qui coïncide avec une correction de -62% par rapport aux sommets de janvier 2020 (vers 41,75E).





Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -21.12%