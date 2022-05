Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian: l'ex-DG de CARE France va rejoindre le conseil information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 10:07









(CercleFinance.com) - Korian indique que son conseil d'administration proposera la nomination d'un nouvel administrateur indépendant, à savoir Philippe Lévêque, l'ancien directeur général (DG) de CARE France, au vote de ses actionnaires lors de son AG mixte du 22 juin.



En cas d'approbation, le conseil comptera alors treize membres dont sept administrateurs indépendants issus du secteur médical, d'organisations caritatives, de l'enseignement ou de la finance, ainsi que deux administrateurs représentant les salariés.



En tant que directeur général de CARE France de 2000 à 2022, Philippe Lévêque a conduit de nombreux projets visant par exemple à combattre l'extrême pauvreté, lutter contre les problématiques climatiques et à répondre aux urgences humanitaires.





