Korian : l'émission d'obligations sociales placée avec succès

(CercleFinance.com) - Korian a annoncé hier soir avoir placé avec succès une émissions d'obligations sociales ('social bond') de 300 millions d'euros affichant une maturité de sept ans et un coupon de 2,25%. Le gestionnaire de maisons de retraite explique que l'opération, sa première menée sur ce segment du marché, lui a permis d'attirer une base d'investisseurs variée, composée de plus de 70 institutionnels. Les obligations sociales sont des produits dont l'allocation des fonds doit être dirigée vers des projets dans le logement social, l'accès à l'éducation, le soutien aux populations défavorisées ou la thématique sanitaire. 'Pour les émetteurs autant que pour les investisseurs, les obligations sociales sont un outil prometteur pour faire face aux conséquences de la Covid-19', expliquent les équipes de Natixis. Après le placement l'an dernier d'une émission durable 'Euro PP' de 230 millions d'euros puis l'émission plus tôt cette année d'une obligation verte de 200 millions de livres, ce dernier emprunt illustre, selon Korian, une stratégie 'ambitieuse' en ce qui concerne les thématiques ESG.

