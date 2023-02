Korian : l'Ebitdar attendu stable en 2023 et la croissance interne à plus de 8%

(AOF) - Le bénéfice net part du groupe des activités poursuivies de Korian est de 66,9 millions d’euros au titre de 2022 contre 123,4 millions d’euros en 2021. Le spécialiste des maisons de retraite médicalisées explique qu’il a été notamment impacté par un niveau élevé de dépenses non-récurrentes en 2022, liées aux opérations de transformation du réseau en France, en Allemagne et en Belgique (cessions et fermetures d’établissements). L’Ebitdar ou Ebitda avant loyers a augmenté de 1,8% à 1,09 milliard d’euros et la marge s’est élevée à 24,1 %, en baisse de 80 points de base.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,6% à 4,534 milliards d'euros, avec un impact négatif de 3,6 % des cessions réalisées ces 24 derniers mois, dans le cadre des efforts du groupe pour homogénéiser son portefeuille d'actifs dans les activités Soins de longue durée. La croissance organique est ressortie à 6,2 %.

Cette année, elle est attendue à plus de 8 %, " portée par les transformations et les ouvertures récentes, la normalisation des taux d'occupation et de l'activité, ainsi que les revalorisations des tarifs reflétant les hausses de coûts ".

L'Ebitdar est quant à lui anticipé stable en montant en 2023 par rapport à 2022. En 2024 et en 2025, l'évolution de l'Ebitdar devrait suivre la croissance du chiffre d'affaires.

Le levier financier du groupe devrait, lui, être inférieur à 3,5 en 2023, et à environ 3 en 2024 et 2025, sur la base d'un modèle auto-financé à partir de 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen de l’accueil, soins et aide à domicile pour les personnes âgées et fragiles, avec plus de 1 000 établissements dans 7 pays européens, créé en 20033 ;

- Chiffre d'affaires de 4,3 Mds€ réalisé par 3 métiers : les soins de longue durée pour 65 %, la santé pour 24 % et les cliniques de soins de suite et l’aide à domicile ;

- Revenus tirés de la France pour 49 % (numéro 1), de l’Allemagne pour 27 % (numéro 1), d'Italie pour 11 % (numéro 1) et de la Belgique pour 14 % (numéro 1) ;

- Modèle d'affaires multi-local et partenarial, avec une offre de soins diversifiée dans 600 bassins de vie en Europe et, parallèlement, la volonté d’être promoteur-gestionnaire immobilier (Propco), le taux de détention d’immobilier, d’une valeur de 3,2 Mds€ étant en hausse constante :

- Capital contrôlé par les mutuelles (Prédica avec 24,43 %, Malakoff Humanis avec 7,62 %, PSP avec 6.48 %) et les salariés (2,65 %), Jean-Pierre Duprieu présidant le conseil de 12 administrateurs et Sophie Boissard étant directrice générale ;

- Bilan sain avec levier de la dette à 3,4, ratio LTV à 55 % et 1,4 Md€ de liquidités à fin juin.

Enjeux

- Stratégie 2024 :

- croissance annuelle de 10 % du chiffre d’affaires hors acquisitions,

- montée en puissance de l’activité santé (objectif de 30 % des revenus),

- ouverture de 3 000 lits par an,

- d’ici 2023, montée de la valeur du patrimoine immobilier à 4 Mds€ ;

- Stratégie d'innovation portée par l'agence digitale interne « Korian Solutions » :

- industrialisation des bâtiments avec le système BIM ;

- au service des résidents : équipements multifonctions, robotiques ou virtuels conçus par des start-up, partenariats avec universités ou CEA, laboratoire d'innovation... ;

- Stratégie environnementale 2019-2023 :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 d’ici 2030 (vs 2018),

- réduction de 5 % des déchets d’ici 2023,

- lancements d’emprunts intégrant les critères ESG ;

- Rotation du portefeuille, à fin septembre:

- cessions : vente de 27 établissements de soins de longue durée en France,

- acquisitions de 3 maisons de retraite haut-de-gamme au Royaume-Uni,

- 9 opérations de cession-bail sécurisées au taux de capitalisation moyen de 5,1%

- lancement de 8 opérations de rachat au taux de capitalisation de 6,3 %,

- livraison de 1 308 nouveaux lits et pipeline d’environ 11 000 lits à horizon 2026 ;

- Amélioration de l’environnement social et utilisation des fonds liés aux 3 obligations sociales ;

- Dynamisme du Benelux et de l’Italie ;

- Barrières à l’entrée -investissements immobiliers, coûts salariaux et contraintes réglementaires.

Défis

- Défiance des investisseurs à l’égard des traitements réservés aux résidents ;

- Evolution du taux d’occupation des maisons de retraite, en hausse à 87 % à fin septembre ;

- Volonté de devenir une entreprise à mission en 2023, fidélisation des salariés par le 1er plan d’actionnariat salarié européen et la hausse des salaires, déploiement de la certification ISO 2001 pour la moitié des établissements européens à fin 2022 ;

- Après une hausse à fin septembre de 5,3 % des revenus, objectif 2022 confirmé : 6 % de croissance des revenus, effritement de la marge opérationnelle, en-deçà de 13,7 % et structure financière comparable à celle de juin.

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.