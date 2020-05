KORIAN : l'Assemblée Générale mixte se tiendra le 22 juin prochain à huis clos

(AOF) - Dans un contexte de crise du Covid-19, Korian annonce que l'Assemblée Générale mixte se tiendra le 22 juin prochain à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Il est précisé que l'Assemblée sera diffusée en intégralité en direct le 22 juin à compter de 14h (et non en différé tel qu'initialement annoncé) sur le site internet de la société.

