Korian : investissements dans deux jeunes pousses

(CercleFinance.com) - Pour accélérer la digitalisation en établissements médico-sociaux ou sanitaires, Korian indique être entré en discussions exclusives avec le groupe mutualiste VYV, pour prendre une participation majoritaire dans la jeune pousse Technosens. Cette start-up grenobloise a conçu une solution, E-Lio, qui consiste en une plateforme permettant une triple interaction résidents/patients - familles - collaborateurs à travers une box installée dans chaque chambre et connectée à la télévision. Par ailleurs, Korian a décidé de nouer un partenariat avec Medicalib, en prenant une participation minoritaire au capital de cette start-up qui a développé une plateforme de mise en relation entre patients et professionnels de santé à domicile.

